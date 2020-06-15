الإمارات: صف واحد مع السعودية ضد أي تهديد

أبوظبي (وام)

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية بمدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية، من خلال طائرة دون طيار «مفخخة» اعترضتها قوات التحالف.

وجددت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، ويعد دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قد تمكنت أمس من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة خميس مشيط - جنوب السعودية.

وفي وقت لاحق مساء أمس قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات دون طيار (المفخخة) والتي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمنطقة عسير.

وأوضح المالكي أن هذه المحاولة الإرهابية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية وما سبقها من محاولات لعمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة ممنهجة وتتعمد إيقاع الأضرار العالية بصفوف المدنيين باستخدام الطائرات دون طيار والتي تحمل المواد المتفجرة، حيث بلغ مجموع الطائرات دون طيار والتي تم إطلاقها باتجاه المملكة وتم إسقاطها وتدميرها 357 طائرة دون طيار، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ومخالفاً للأعراف والقيم السماوية والإنسانية.

وبين المالكي أن استمرار هذه الاعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات دون طيار (المفخخة) يؤكد نهج الميليشيا الحوثية المتطرف واللاأخلاقي ورفضها لكافة المبادرات والتي قدمها التحالف وكذلك الجهود الأممية من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الأبرياء، وستتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.