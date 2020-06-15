تصعيد عسكري «حوثي» ضد المدنيين في الحديدة

صنعاء (الاتحاد)

حرر الجيش اليمني بإسناد جوي من التحالف العربي، أمس، مواقع من ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية نهم المتاخمة لمحافظة مأرب وتتبع إدارياً محافظة صنعاء.

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني أن قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف، خاضت معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية نهم، مشيراً إلى أن القوات تمكنت بعد ساعات من الاشتباكات العنيفة من تحرير مواقع عدة أبرزها موقع «الحريشة». وأكد المركز أن الميليشيات الانقلابية تكبدت «خسائر فادحة في الأرواح والعتاد» خلال الغارات والمواجهات، قدرت بعشرات القتلى والجرحى، وتدمير ثلاث عربات وست مركبات عسكرية.

وقال المتحدث باسم الجيش اليمني في الجوف، العقيد ربيع القرشي، إن قوات الجيش صدت هجمات لميليشيات الحوثي في المناطق الصحراوية بين محافظتي الجوف ومأرب، وأن العشرات من الحوثيين سقطوا قتلى وجرحى.

‏‫إلى ذلك، صعدت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، اعتداءاتها العسكرية بحق المدنيين في محافظة الحديدة الساحلية.

وذكرت مصادر ميدانية في الحديدة لـ «الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي استهدفت بالرشاشات المتوسطة منازل ومزارع المواطنين في منطقة الجاح الساحلية غرب مديرية بيت الفقيه، وسط المحافظة، مؤكدة أن القصف الحوثي كان عشوائياً وبشكل هستيري.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيات الحوثي استهدفت أيضاً بالرشاشات والمدفعية عدداً من الأحياء السكنية في مدينة التحيتا، مركز المديرية جنوب محافظة الحديدة، مضيفة: «فتحت الميليشيات نيران أسلحتها على منازل المواطنين والأحياء السكنية في مدينة التحيتا بشكل مكثف وعشوائي، ما تسبب بحالة من الذعر والخوف في أوساط الأهالي، لاسيما الأطفال والنساء».