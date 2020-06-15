قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اليوم الاثنين، إن العالم يشترط على بلاده محاربة الفساد لمساعدتها.

وأعلن دياب، خلال ترؤسه اجتماعاً للهيئات الرقابية، بدء الحرب على الفساد، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة.

وقال دياب «وصلنا إلى هنا، ووَقَعَ البلد، نتيجة دولة الفساد داخل الدولة. اليوم، العالم كله يشترط على لبنان أن نكافح الفساد حتى يساعدنا. في الوضع الحالي، نحن متهمون بأننا لم نُنجز شيئاً فعلياً».

وأضاف «لكن هذا الموضوع صار على الطاولة، أولوية الأولويات عند الحكومة. لذلك، أنا أعلن اليوم بدء الحرب على الفساد».

وأشار إلى أن «الفساد تسبب بوصول البلد إلى حالة الانهيار. انهيار أخلاقي وتسيّب وغياب محاسبة، سمحوا كلهم بفساد مالي صار متجذّرًا وجزءًا من تكوين الدولة اللبنانية».

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية أن «هذه معركة طويلة، وستكون صعبة، وسنتعرّض فيها لاتهامات وتخوين وشتائم وحملات سياسية. ماشي الحال... تعوّدنا عليها من أول يوم تم فيه تكليفي بتأليف الحكومة».

وتابع دياب «سيحاول الفاسدون حماية أنفسهم بالعباءات السياسية والطائفية والمذهبية والمناطقية والعائلية. كل هذا لن يوقفنا عن متابعة هذه المعركة. سنقاتل فيها للآخر».

وقال «اللبنانيون معنا في هذه المعركة. نحن أقوياء جدًا بالحق والدفاع عن الدولة ومصالحها وحماية الناس وبناء مستقبلهم، واستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم. هذه المعركة تعني كل شخص يحب وطنه، ويجب أن نخوضها كلنا معاً بإصرار، وعزيمة، وجرأة. لا مجال للتردّد أو الخوف».

وأضاف «الرهان على دوركم كهيئات رقابة، كبير جدًا. عندكم ملفات كثيرة، مطلوب منكم اليوم أن تضعوها على الطاولة وتقفلوا هواتفكم، وألا تسمعوا إلا صوت ضميركم، وصوت الناس الذين لم يعودوا قادرين على تحمّل حالة الفساد التي صارت هي القاعدة بالبلد، وليست الحالة الشاذة».

ويشهد لبنان احتجاجات على خلفية أزمة مالية أدت إلى تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي.

وتوعّدت السلطات اللبنانية، اليوم الاثنين، بالتشدّد في ملاحقة «المخلين بالأمن»، بعد التحرّكات الاحتجاجية الغاضبة خلال الأيام الماضية.

وشدد رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً للمجلس الأعلى للدفاع بحضور رئيس الحكومة، «على ضرورة اعتماد العمليات الاستباقية لتوقيف المخططين والمحرضين للأعمال التخريبية للحدّ منها ومنع تكرارها».