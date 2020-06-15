السلطات اللبنانية تتوعّد بملاحقة مخططي أعمال التخريب

بيروت (وكالات)

توعّدت السلطات اللبنانية أمس بالتشدّد في ملاحقة «المخلين بالأمن» بعد تحرّكات احتجاجية غاضبة شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة على خلفية الهبوط الحاد في قيمة الليرة وسط انهيار اقتصادي متسارع.

وشدد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً للمجلس الأعلى للدفاع بحضور رئيس الحكومة حسان دياب «على ضرورة اعتماد العمليات الاستباقية لتوقيف المخططين والمحرضين للأعمال التخريبية للحدّ منها ومنع تكرارها».

وقرر المجلس الأعلى للدفاع «التشدد بعدم التساهل مع المخلين بالأمن والنظام» وذلك «لتفادي أي أعمال تخريبية تحت حجة مطالب معيشية محقة».

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن وحدات من الجيش «تقوم بعمليات دهم في مدينة طرابلس وجوارها لتوقيف مفتعلي أعمال الشغب الذين اعتدوا ليلاً على الجيش والمقاهي والمطاعم والأفران والأملاك العامة والخاصة».

وقرر المجلس الأعلى للدفاع تكثيف التعاون بين الأجهزة الأمنية لتفادي أعمال التخريب التي تحصل تحت حجة مطالب معيشية محقة. كما قرر المجلس «التشدد بعدم التساهل مع المخلين بالأمن والنظام».

وتطرق الرئيس عون خلال الاجتماع إلى أحداث الشغب التي حصلت في عدد من المناطق، لاسيما بيروت وطرابلس والتي أخذ بعضها طابعاً طائفياً، إضافة إلى استهداف القوى العسكرية والأمنية بالاعتداء المباشر، وقال «إن مثل هذه الأحداث سببت استياءً واسعاً».

ودعا رئيس الجمهورية إلى اتخاذ إجراءات متشددة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث «إضافة إلى القيام بحملة توقيفات تشمل المخططين والمحرضين والمنفذين على حد سواء. ولن يكون من المسموح بعد اليوم تجدد مثل هذه الأعمال التخريبية التي تؤثر على هيبة الدولة ما ينذر بمضاعفات خطيرة».

بدوره، قال دياب «هذه ليست احتجاجات ضد الجوع والوضع الاقتصادي، هذه عملية تخريب منظمة يجب توقيف الذين يحرضون والذين يدفعون لهم والذين يديرونهم».

واعتبر دياب، أنّ «الزعران شغلتهم التخريب ومكانهم السجن.. ونقطة على السطر». وناشد كافة الأجهزة المعنية والقضاء «توقيف كل شخص شارك بهذه الجريمة، سواء في بيروت أو طرابلس أو أي منطقة» أخرى.

بدوره، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الالتزام بضخ الدولار في الأسواق، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على التزام الصرافين المرخصين بشروط النقابة، وتسليم الدولارات لهم من قبل مصرف لبنان لمنعها من الوصول إلى المضاربين أو تهريبها إلى الخارج.

وقررت الحكومة اللبنانية إنشاء غرفة عمليات أمنية لمتابعة عمليات المضاربة على الليرة.

وقال متعاملون في السوق، إنه جرى تداول الدولارات الشحيحة عند ما بين 4300 و4500 ليرة أمس.



مخطط إرهابي لاستهداف مطار بيروت

أكّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أمس، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري صحة المعلومات عن تحضيرات لاستهداف مطار بيروت بعمل إرهابي.

وقال اللواء إبراهيم رداً على سؤال عن ما سرب أمس الأول من معلومات حول عمل إرهابي يستهدف مطار رفيق الحريري الدولي «صحيح، وردتنا معلومات عن استهداف المطار وأوصلنا هذه المعلومات للمعنيين».

وكانت بعض وسائل الإعلام اللبنانية قد تداولت وثيقة أمنية قالت إنها مسربة، تفيد بتوافر معلومات عن احتمال قيام مجموعة إرهابية بتنفيذ اعتداء إرهابي على المطار.

وذكرت الوثيقة الأمنية المسربة عن قائد جهاز أمن المطار، أن الاعتداء المحتمل سيكون عبر تسلل أشخاص من جهة البحر، للقيام بأعمال تفجير وتخريب في محيط وداخل وخارج حرم مطار رفيق الحريري الدولي.