سجلت المصالح الصحية في المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، تراجعاً ملحوظاً في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية، في بيان، أنها سجلت 38 وفاة جديدة بالفيروس. بذلك، يرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 41736.

كما أحصت الوزارة 1056 إصابة جديدة بالفيروس.

وسمحت بريطانيا للمجمعات التجارية بإعادة فتح أبوابها، اليوم، بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق العام ضمن الإجراءات الرامية إلى منع تفشي الوباء.

وبدأت المتاجر الكبرى الشهيرة في العاصمة لندن استقبال الزبائن وفق نظام الطوابير مع المحافظة على مسافة التباعد الجسدي، ومراعاة الإرشادات الصحية والإجراءات الاحترازية.

وينتظر أن تعود المقاهي والمطاعم والفنادق إلى العمل في الرابع من يوليو المقبل، وهي آخر مرحلة من خطة إعادة فتح الاقتصاد.