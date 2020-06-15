قتل ثلاثة من عناصر الشرطة العراقية وأصيب خمسة آخرون، اليوم الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة شرقي تكريت.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن «عجلة (مركبة) تابعة لقوة الرد السريع تعرضت عصر اليوم لانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب أحد الطرق الذي يربط قضاء طوزخورماتو (90 كم شرقي تكريت) مما أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة».

وأضاف البازي أن «العجلة كانت ضمن قوة مشتركة من الجيش والشرطة تقوم بعملية دهم وتفتيش في القرى القريبة من طريق تكريت - طوزخورماتو لتأمينه».

وأوضح أن «قوة من الشرطة نقلت القتلى والجرحى إلى مستشفى المدينة فيما واصلت بقية القطعات (الوحدات) مهمتها الروتينية».

ومايزال الطريق الرابط تكريت، مركز المحافظة، بطوزخورماتو يشهد وجود عناصر من تنظيم داعش الإرهابي لا سيما في المنطقة التي تمر بجبال «حمرين» ويشهد بين الحين والآخر هجمات لعناصر التنظيم المتطرف على المارين في الطريق.