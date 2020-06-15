إيطاليا: 26 وفاة بكورونا.. أقل عدد يومي منذ أكثر من 3 أشهر

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، إنها أحصت 26 وفاة بمرض كوفيد - 19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بذلك، تسجل إيطاليا أقل عدد يومي للوفيات جراء الوباء أكثر من ثلاثة أشهر وتحديداً منذ الثاني من مارس الماضي. كانت إيطاليا سجلت، أمس الأحد، 44 وفاة بسبب الجائحة.

كما انخفضت الإصابات الجديدة إلى 303 اليوم الاثنين مقابل 338 أمس الأحد.

وأفادت الوكالة بأن مجمل الوفيات، منذ ظهور الوباء في إيطاليا في 21 فبراير الماضي، بلغ حاليا 34371.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 237 ألفاً و290 وفاة.

وانخفض عدد الأشخاص المسجلين كحاملين للمرض إلى 25909 من 26274 في اليوم السابق.

ويوجد 207 أشخاص في الرعاية المركزة اليوم الاثنين انخفاضاً من 209 أمس الأحد، في استمرار لانخفاض متواصل منذ فترة طويلة.

وقالت الوكالة، إن عدد من خضعوا لفحوص كورونا بلغ 2.864 مليون شخص حتى اليوم الاثنين مقابل 2.847 أمس الأحد، وذلك من بين سكان إيطاليا البالغ عددهم نحو 60 مليون نسمة.