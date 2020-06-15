الجزائر تسجل 129 حالة شفاء و112 إصابة بـ«كورونا»

سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الاثنين، تماثل 129 مريضاً للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأعلن جمال فورار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات كورونا، في المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الوباء، أيضاً تسجيل 10 وفيات و112 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح فورار أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 777 حالة، والإصابات إلى 11031 موزعة عبر كل محافظات البلاد.

وبات مجموع الأشخاص، الذين تعافوا من الوباء، 7735 شخصاً، بينما يوجد 39 مريضاً يتلقون العلاجات في وحدات العناية المركزة.