«الصحة العالمية»: أكثر من 100 إصابة مؤكدة بـ«كورونا» في بكين

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أنه تم إحصاء أكثر من مئة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في بكين منذ ظهر الوباء مجددا في العاصمة الصينية.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: «الأسبوع الفائت، تحدثت الصين عن بؤرة جديدة في بكين، بعد أكثر من خمسين يوما لم تسجل خلالها أي حالة في هذه المدينة. تم الآن تأكيد أكثر من مائة إصابة. ثمة تحقيق يتناول مصدر الوباء ومدى اتساعه».