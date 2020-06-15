دعا الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، اليوم الاثنين، إلى التوصل سريعا لاتفاق ينظم علاقة الطرفين بعد خروج بريطانيا نهائيا من التكتل بحلول نهاية العام الجاري.

واتفق الأوروبيون والبريطانيون على إعطاء «زخم جديد» للمفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ولندن التي تهدف إلى التوصل لاتفاق حول العلاقة المستقبلية قبل نهاية العام 2020.

وقال بيان مشترك إن الدعوة صدرت في أعقاب قمة عبر الفيديو.

وأضاف البيان، الذي نُشر بعد اجتماع دام ساعةً بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أن الطرفين يدعوان إلى «التوصل سريعاً إلى أرضية مشتركة حول المبادئ التي يرتكز عليها كل اتفاق».

ومن المقرر، بموجب اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، أن تنتهي المرحلة الانتقالية بحلول 31 ديسمبر 2020. وهو ما يعني ضرورة التوصل إلى اتفاق ينظم العلاقة بين الطرفين بعد هذا التاريخ.