فنلندا تنهي حالة الطوارئ التي فرضتها لمكافحة «كورونا»

أعلنت الحكومة الفنلندية، اليوم الاثنين، إنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ ثلاثة أشهر ضمن إجراءات لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت رئيسة الوزراء سانا مارين، إن الخطوة سوف تدخل حيز التنفيذ بحلول منتصف الليل، ولكنها حذرت من أن الخطر الذي يشكله الفيروس لم ينتهِ بعد.

واستخدمت صلاحيات الطوارئ التي طبقت منذ منتصف مارس الماضي، لتقيد حركة السفر لفترة قصيرة من وإلى «أوسيما» أكثر منطقة مأهولة بالسكان في البلاد ولغلق المدارس والسماح بتقنين المؤن الطبية. وكانت هناك بنود تتضمن أوامر بالنزول للعمل لأفراد وموظفي الصحة في المجالات المجتمعية الرئيسية.

وأعيد فتح المدارس من حينها، وجرى رفع قيود السفر على أوسيما التي تضم أيضاً العاصمة هلسنكي.

وحتى اليوم الاثنين، سجلت فنلندا 325 وفاة بفيروس كورونا ونحو 7100 إصابة.