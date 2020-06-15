قضى الطيار الذي كان على متن المقاتلة الأميركية التي تحطّمت في بحر الشمال خلال «مهمة تدريب روتينية»، وفق ما أعلن الجيش الأميركي، اليوم الاثنين.

وأفاد الجيش في بيان أنه «تم تحديد موقع طيار (المقاتلة) من طراز +إف-15سي إيغل+ من الجناح المقاتل الـ48 وتم تأكيد وفاته».

وأضاف «لن يُعلن اسم الطيار قبل إبلاغ أقربائه».

وكان حرس الحدود البريطاني حدّد في وقت سابق اليوم موقع حطام الطائرة وأجرى عمليات بحث للعثور على الطيار.

وتحطّمت الطائرة حوالى الساعة 09,40 (08,40 ت غ)، وفق الجيش الأميركي.

وجاء في بيان أول «لحظة الحادث، كانت الطائرة تقوم بمهمة تدريب روتينية مع طيار على متنها» مشيراً إلى أن سبب التحطم لم يعرف «في هذه المرحلة».

والطائرة من طراز «إف-15سي إيغل» تتمركز في قاعدة «راف ليكنهيث» قرب بلدة ميلدنهول في شرق إنجلترا.

ويذكر أن القاعدة تستضيف الجناح المقاتل الـ48 في سلاح الجو الأميركي الذي يجري عملياته منها منذ العام 1960 ويضم أكثر من 4500 عنصر.

وبدأ سلاح الجو الأميركي استخدام المقاتلة ذات المقعد الواحد المصنّعة من قبل شركة «بوينغ» عام 1979، بحسب مجموعة «جينز» للدراسات الأمنية والدفاعية.

ويتم حاليا استخدام 211 من 409 طائرات تم إنتاجها من الطراز ذاته.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو الملكي البريطاني مارتن تيموورث إنه كان لدى الطائرة «سجل استثنائي لجهة السلامة».