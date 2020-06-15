مثل أول مسؤول سوداني سابق أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، بتهمة المشاركة في ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور بغرب السودان.

ويواجه القائد العسكري السابق علي محمد علي عبد الرحمن اتهاماً بارتكاب جرائم حرب خطيرة وجرائم ضد الإنسانية لدوره المفترض في الحرب خلال الفترة من أغسطس 2003 إلى مارس 2004.

ورفض عبد الرحمن، البالغ من العمر 70 عاماً، التهم الموجهة إليه اليوم الاثنين. وقال: «هذا غير صحيح. لقد أحضروني إلى هنا... وآمل أن تتحقق العدالة».

وكان عبد الرحمن الذي تمت الإشارة إليه في الوثائق بلقبه «علي كوشيب»، سلم نفسه في جمهورية أفريقيا الوسطى الأسبوع الماضي.

ويتردد أن عبد الرحمن كان أحد أهم قادة ميليشيات «الجنجويد»، ويواجه اتهامات بالتورط في أكثر من 50 جريمة قتل وتعذيب ونهب وتشريد قسري. وتقول الأمم المتحدة إن ميليشيات الجنجويد مسؤولة عن قتل نحو 300 ألف شخص في منطقة دارفور.

وتتولى الغامبية فاتو بنسودا منصب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التي يوجد مقرها في مدينة لاهاي الهولندية.

وأجلت المحكمة جلسة الاستماع لتأكيد الاتهامات إلى ديسمبر المقبل. ولا يعرف بعد موعد بدء جلسات المحاكمة الرئيسة.

وتم تكليف المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب في دارفور عام 2005.