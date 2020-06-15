مقتل وفقدان جنود خلال هجوم إرهابي في مالي

قُتل جنود وفقد آخرون خلال هجوم نفذه إرهابيون في وسط مالي، وفق ما أعلنت مصادر عسكرية اليوم الاثنين.

وأفاد مسؤول عسكري من دون الكشف عن هويته بأن الموكب العسكري المؤلف من نحو 12 آلية تعرّض لهجوم الأحد في منطقة «بوكا ويري» في جنوب شرق ديابالي، على بعد نحو مئة كيلومتر من الحدود مع موريتانيا.

وتشهد منطقة الساحل الأفريقي هجمات تنفذها من حين لآخر جماعات إرهابية تستهدف تلك الاعتداءات القرى والمدنيين وقوات الأمن.

وقد أسست مجموعة دول الساحل قوة عسكرية مشتركة لمحاربة تلك الجماعات الإرهابية. كما تقوم فرنسا بعملية عسكرية للتصدي للإرهاب في المنطقة.