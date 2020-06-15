أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت، اليوم الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه مدينة (خميس مشيط) لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقال العقيد المالكي إن «هذه العملية الإرهابية هي امتداد للعمليات الإرهابية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (نجران) بإطلاق صاروخ بالستي في (13 يونيو 2020 م)، وإن استمرار الميليشيا الحوثية في أعمالها الإرهابية والعدائية باستخدام الطائرات من دون طيار، والتي تحمل المواد المتفجرة لاستهداف المدنيين الأبرياء يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

وأضاف أن «قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».