

أكدت السلطات الباكستانية اليوم الاثنين تسجيل 97 حالة وفاة جديدة ناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال يوم واحد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى 2729 شخصاً، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الاخبارية الباكستانية.



وأفادت الصحيفة بارتفاع عدد حالات الاصابة في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 144 ألف و478 حالة، بعد تسجيل 5248 إصابة جديدة، بحسب أحدث أرقام للمركز الوطني للقيادة والعمليات.



وقد أجرت باكستان حتى الآن 897 ألفا و650 فحصا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، بينها 29 ألفا و85 خلال الساعات الـ24 الماضية.



ووصل عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 53 ألفا و721 حالة.



ويتلقى المرضى العلاج بمراكز الحجر الصحي في 462 مستشفى، حيث يتوفر 7295 سريراً.