أعادت اليونان فتح أكبر مطارين، في أثينا وتيسالونيكي، أمام الرحلات الجوية من دول عديدة اليوم الاثنين.

ومن المقرر إعادة فتح المطارات الإقليمية في الأول من يوليو المقبل بعد إغلاقها بسبب جائحة كورونا.

وافتتحت السلطات اليونانية أيضاً جميع المتاحف في البلاد اليوم الاثنين. وفي أواخر مايو الماضي، كان قد سمح للزوار فقط بدخول بعض المواقع الأثرية.

وتشكل السياحة النشاط الاقتصادي الأكثر أهمية في اليونان. ويعتبر فصل الصيف من أهم المواسم السياحية.

وتقول الفنادق في جزيرة «سانتوريني» في بحر إيجة، وهي وجهة رئيسة للسائحين الأجانب، إن 20% إلى 25% فقط من الأسرّة محجوزة حالياً.

وسيطرت اليونان على تفشي الوباء، حيث انخفض معدل الإصابات، ويكاد ينعدم تسجيل لأي حالات في الجزر.

وعززت الحكومة الفرق الطبية في الجزر التي تشهد إقبالاً من السياح، قبل موسم الصيف.

وقال تاناسيس مانتزيافيلاس، وهو مسعف في جزيرة «ثاسوس» شمالي بحر إيجة «إنه وضع غريب للغاية. يخشى الناس من كورونا، لكنهم يريدون العمل، لأن كل ما يكسبونه تقريباً يأتي في يوليو وأغسطس».