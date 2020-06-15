السعودية تسجل 4507 إصابات جديدة بـ«كورونا» و3170 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 39 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات؛ جراء الإصابة بالفيروس في المملكة، إلى 1011حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، اليوم، إلى تسجيل 4507 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 132048 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 3170 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 87890.