

عقب انقطاع دام أسابيع عديدة بسبب جائحة كورونا، وصل اليوم الاثنين أول فوج سياحي من ألمانيا مجدداً إلى مدينة مايوركا الإسبانية.



وأقلعت طائرة تابعة لشركة "توي" الألمانية السياحية صباح اليوم من مطار دوسلدورف الألماني وعلى متنها 189 راكباً في اتجاه مايوركا.



واعتباراً من اليوم الاثنين سيُسمح فقط للسائحين من ألمانيا العودة إلى جزر البليار، مايوركا وإبيزا ومينوركا وفورمينتيرا، ليبلغ إجمالي الدفعة الأولى من السائحين إلى هناك نحو 10900 سائح.



وبحسب الحكومة الإقليمية لجزر البليار، تم اختيار ألمانيا لأنه يأتي من هناك معظم السائحين إلى إسبانيا، كما أنه تم السيطرة على الجائحة في ألمانيا على نحو جيد مماثل لجزر البليار. ومن المنتظر أن تصل إلى هناك طائرة أخرى على متنها سائحون من فرانكفورت في وقت لاحق اليوم.



ويهدف المشروع التجريبي إلى اختبار إجراءات السلامة ضد فيروس كورونا المستجد، والتي سيُجرى تطبيقها على الصعيد الوطني عندما تفتح إسبانيا أبوابها بالكامل أمام السائحين من منطقة الانتقال الحر شينجن اعتباراً من 21 يونيو الجاري. وبدّرت الحكومة موعد الفتح من 1 يوليو إلى 21 يونيو بسبب الانخفاض الملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.