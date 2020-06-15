سلاح الجو الأميركي يعلن تحطم مقاتلة في بحر الشمال

أعلن سلاح الجو الأميركي أن مقاتلة كانت تقوم بمهمة تدريبية من قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في شرق انجلترا تحطّمت في بحر الشمال، اليوم الاثنين.

وقالت الكابتن في سلاح الجو الأميركي ميراندا تي سيمونز إن الطائرة التابعة للقوة من طراز "+إف-15سي إيغل+ تحطّمت حوالى الساعة 09,40 (08,40 ت غ) اليوم (الاثنين) في بحر الشمال"، مشيرة إلى أن سبب الحادث ومصير الطيار لم يتضحا بعد.



