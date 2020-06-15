رئيس الوزراء الفلسطيني يجدد التأكيد على رفض مخطط الضم الإسرائيلي

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين، رفض خطط إسرائيل للضم أو فرض السيادة على المستوطنات التي تقيمها في الضفة الغربية وشرق القدس.

وقال: "نؤكد أن أرضنا وحدة واحدة متواصلة، أرض دولتنا الفلسطينية على كامل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، وأي حل أو تسوية أو مشروع سياسي يجب أن يضمن حلا عادلا لقضية اللاجئين".

ودعا أشتية دول العالم إلى ترجمة مواقفها المناهضة لمخطط الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية إلى أفعال على الأرض.

وحث اشتية ، في كلمة بمستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله، دول العالم على فرض عقوبات على إسرائيل وإعلان الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة في مواجهة مخطط الضم الإسرائيلي.

وأضاف أن المجتمع الدولي يقف موحدا ورافضا لمخططات اسرائيل التوسعية الرامية للضم، وعلى دول العالم ترجمة مواقفها إلى أفعال بفرض عقوبات والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ووصف اشتية مخطط الضم الإسرائيلي بأنه "تهديد وجودي للمشروع الوطني الفلسطيني"، داعيا إلى توحد فلسطيني في مواجهته واستعادة الوحدة الوطنية في ظل الانقسام الداخلي المستمر منذ عام 2007.