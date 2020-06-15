سلطنة عمان تسجل 1043 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الاثنين، تسجيل 1043 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 24524 إضافة إلى 108 حالات وفاة و9533 حالة شفاء.

وذكرت الوزارة - في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3283.