العاهل المغربي يجري عملية جراحية في القلب تكللت بالنجاح

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس عملية جراحية في القلب، تكللت بالنجاح.



وأفاد الفريق الطبي في بيان أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم، بأن العملية أجريت أمس «الأحد» في مصحة القصر الملكي بالرباط، من أجل إزالة اضطراب على مستوى الإيقاع الأذيني للقلب، بعد تسجيل عودة ظهور هذا الاضطراب من جديد.



وأكد البيان أن هذه العملية تكللت بالنجاح الكامل، ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي.