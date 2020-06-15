رئيس كوريا الجنوبية يدعو بيونج يانج إلى العودة للمحادثات

حث رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن كوريا الشمالية اليوم الاثنين على الامتناع عن إثارة التوتر والعودة إلى الحوار بعد تهديدات من وسائل الإعلام الرسمية في بيونج يانج بقطع العلاقات واتخاذ تحركات عسكرية.

وأثار اشتعال التوتر الأخير بين البلدين الجارين الخوف من استفزاز عسكري من الشمال، وشكل نكسة أخرى وسط توقف المحادثات حول برامج بيونج يانج النووية والصاروخية.

‬‬وقال مون في اجتماع مع كبار المساعدين "وعود السلام في شبه الجزيرة الكورية التي قطعها الزعيم كيم جونج أون لمواطنينا وعددهم 80 مليون نسمة لا يمكن الرجوع عنها". وكان يشير إلى الاتفاقات التي أبرمت خلال قمة جمعته بكيم في 2018.

وأضاف "يجب على كوريا الشمالية عدم قطع الاتصالات وزيادة التوتر ومحاولة العودة الى حقبة المواجهة الماضية".

وتابع قائلا "آمل أن تحل المشاكل الصعبة والمزعجة من خلال الاتصالات والتعاون".