وزير الصحة الفرنسي: أسوأ مراحل كورونا انقضت

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الاثنين إن أسوأ مرحلة من وباء فيروس كورونا انقضت في فرنسا لكن لا يزال يتعين على الناس توخي الحذر لأن الفيروس لا يزال يواصل الانتشار.

وقال فيران لتلفزيون (إل.سي.آي) "الجزء الأكبر من الوباء انقضى لكن الفيروس لم يمت. لم نهزمه بالكامل لكننا نسيطر على انتشاره. نواصل إجراء الفحوص".

وسجلت فرنسا أمس الأحد تسع وفيات جديدة بسبب الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة ليصل إجمالي الوفيات إلى 29407. وكان هذا خامس يوم تقل فيه أعداد الوفيات عن ثلاثين.