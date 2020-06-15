الكويت تعلن شفاء 772 حالة جديدة من كورونا

أعلنت الكويت اليوم تعافي 772 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية من فيروس كورونا " كوفيد-19" ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء في البلاد من المرض 27531 حالة.

وقالت وزارة الصحة الكويتية - في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية " كونا "- إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن .