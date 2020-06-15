إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 243 ألفاً و928 حالة

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 243 ألفاًً و928 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين بتوقيت مدريد (0530 بتوقيت جرينتش) ، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 27136 حالة، بينما تعافى 150 ألفا و376 شخصا من المرض.

وقد مر نحو 19 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إسبانيا.