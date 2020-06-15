فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى 194 ألفاً والمتعافون72982

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 194 ألفا و153 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين بتوقيت باريس(0530 بتوقيت جرينتش)، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 29410حالة، بينما تعافى 72982 شخصا من المصابين.

وقد مر نحو 20 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في فرنسا.