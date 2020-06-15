مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى قرى محافظة ديالي العراقية

أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى القرى بمحافظة ديالي شمال شرق العراق، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن جمهورية مصر العربية أعربت عن إدانتها للهجوم الإرهابي لتنظيم داعش على قرية "ميخاس" في محافظة "ديالي" بالعراق، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والمصابين.

وتضمّن البيان الإعراب عن خالص التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكداً على وقوف مصر، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب العراق الشقيق في سبيل التصدي لكافة صور الإرهاب والتطرف.