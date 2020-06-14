مصر تسجل 1618 إصابة جديدة بـ«كورونا» و402 حالة شفاء

سجلت مصر، الأحد، 1618 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 91 حالة وفاة، فضلاً عن خروج 402 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى اليوم.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان المصرية لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا /كوفيد-19/ ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافياً.

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، بلغ 44598 حالة من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1575 حالة وفاة.