رفض التدخلات الخارجية في الشؤون العربية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان العربي، الرفض التام لأي شكل من أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وعدم قبول محاولات تقسيم الدول العربية، والتمسك بوحدتها وسيادتها الكاملة على أراضيها، وأولوية ومركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، والتضامن والأمن الجماعي ووحدة الصف والمصير المشترك، ورفض وإدانة الأعمال الإرهابية كافة، وإعطاء الأولوية للآليات العربية في حل النزاعات العربية، وتشجيع التواجد والبعد الشعبي في آليات العمل المشترك.

وشاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الثالث للجنة لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وذلك ضمن اجتماعات اللجان الدائمة التي تعقد عن بُعد، وتبث من القاهرة. وقال محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان العربي إن اللجنة أكدت الموقف العربي الموحد والثابت بشأن قضية الجزر الإماراتية الثلاث «طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى» المحتلة من قبل إيران، وعلى المطالب المشروعة للإمارات في استعادة جزرها وحل هذه القضية بالمساعي السلمية عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي.

وأضاف أن اللجنة تابعت بقلق بالغ مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً خاصة مع انتشار جائحة كورونا وتداعياتها الصحية الخطيرة على الشعب اليمني في ظل انتهاك البنية التحتية والمنشآت الصحية اليمنية نتيجة عدم الاستقرار بسبب انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية في اليمن، مؤكداً دعم البرلمان العربي لأمن واستقرار ووحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه.

وذكر اليماحي أن اللجنة أعلنت تأييدها المبادرة المصرية الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، كما رحبت بالتأييد الدولي والعربي الواسع للمبادرة المصرية (إعلان القاهرة) ودعوة دول العالم إلى القيام بإجراءات فعالة لإلزام الأطراف المتحاربة للوقف الفوري لإطلاق النار، وبما يتضمن وقف العمليات العسكرية، ومنع التدخلات الأجنبية، وإيقاف تدفق الأسلحة والميليشيات للأراضي الليبية.

وأقرت اللجنة مشروعات قرارات وأوصت باعتمادها وهي، مشروع القرار المحال من مكتب البرلمان العربي بشأن مستجدات الأوضاع في اليمن، ومشروع القرار المحال من مكتب البرلمان بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، ومشروعي القرار المقدمان بشأن تطورات الأوضاع في كل من العراق ولبنان، ومشروعات البيانات المقدمة حول تطورات الأوضاع في كل من سوريا والصومال والجزائر. كما اعتمدت اللجنة «مشروع وثيقة الأمن المائي العربي»، وتم تشكيل لجنة فرعية لدراسة الموضوع كتحدي للأمن القومي العربي. ونوه اليماحي بأن اللجنة أشادت بمستوى تفاعل البرلمان العربي وتواصله مع البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية وسائر الجهات في إطار حرصه على طرح القضايا التي تهم الأمة العربية.

وتواصل اللجان الدائمة للبرلمان العربي اجتماعاتها هذا الأسبوع، حيث ستعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان اجتماعها اليوم الاثنين، يليه اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب غداً الثلاثاء، وتختتم اللجان الدائمة اجتماعاتها بعد غد الأربعاء بعقد اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية. وتضم الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويتها كلا من اليماحي، وناعمة عبدالله الشرهان (النائب الثاني لرئيس المجلس) رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي عضوة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.