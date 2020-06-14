أعلن مسؤول بوزارة الصحة الموريتانية عن 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» تم تسجيلها، اليوم الأحد، في البلاد، مشيراً إلى وفاة أربعة أشخاص بالوباء.

وقال المدير العام للصحة الدكتور سيدي ولد الزحاف، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بنواكشوط: «سجلت مصالح وزارة الصحة 101 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المصابين بالفيروس منذ منتصف مارس الماضي إلى 1783 مصاباً».

وأضاف ولد الزحاف أن 4 من المصابين بالفيروس توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 87 شخصا.

وأضاف أن 21 مصاباً تماثلوا للشفاء تماماً، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 323 شخصاً.