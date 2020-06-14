«السلطة» تطلب اجتماعاً أممياً لبحث مخطط «الضم»

رام الله (الاتحاد، وكالات)

تقدمت السلطة الفلسطينية، أمس، بطلب لعقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث مخطط إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية. وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن الطلب الذي قدمته بعثة فلسطين إلى رئاسة الجمعية العامة، تم التنسيق بشأنه من المجموعة العربية في المنظمة الدولية، مؤكداً استمرار الجهود والاتصالات الفلسطينية لحشد أوسع جبهة دولية لمناهضة مخطط الضم الإسرائيلي والضغط على الولايات المتحدة لعدم دعمه.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس 7 فلسطينيين من الضفة بينهم شقيقان. في وقت قاد الحاخامان المتطرفان الياهو ويبر وموشيه فيجلين، اقتحاما جديدا للمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة برفقة حراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال. في وقت قالت مصادر فلسطينية تعنى بشؤون المقدسات والأوقاف في القدس المحتلة، إن نفقاً جديداً تم حفره أسفل باب المغاربة وحائط البراق في المسجد الأقصى سيتم كشفه والإعلان عنه رسمياً مطلع يوليو المقبل.