العراق: حريصون على علاقات متينة مع الكويت

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أكد الرئيس العراقي برهم صالح حرص بلاده على إقامة علاقات متينة مع دولة الكويت، انطلاقاً من الأواصر الأخوية والوشائج التاريخية التي تربط الشعبين. ونقل بيان للرئاسة العراقية عن صالح قوله لدى لقائه وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، إن المراحل المتقدمة التي قطعها البلدان في التعاون والعمل المشترك تدعو إلى التفاؤل.

وأكد صالح أهمية الانفتاح الاقتصادي بين البلدين، معتبراً أن الأزمات السياسية والاقتصادية وانتشار جائحة كورونا المستجد، تتطلب من دول المنطقة التنسيق والتكاتف لتجاوز هذه الأوضاع بغية ترسيخ ركائز الاستقرار والسلم، وتحقيق الازدهار للشعوب. وبحسب البيان، نقل وزير الخارجية الكويتي، الذي وصل إلى بغداد أمس في زيارة رسمية، إلى الرئيس العراقي دعوة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لزيارة الكويت، ووعد الرئيس بتلبيتها في أقرب فرصة.

كما التقى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية، مبعوث أمير دولة الكويت. وقال بيان صدر عن مكتب الكاظمي إن المبعوث نقل رسالة خطية من أمير الكويت، إلى رئيس الوزراء العراقي. وتتضمن الرسالة أنّ الكويت تقف مع العراق على الصُّعُد كافة، ومنها تبادل الدعم الثنائيّ بين البلدين، ومجلس التعاون الخليجيّ، وموضوع الطاقة والربط الكهربائيّ، فضلاً عن دعم العراق في المحافل الدوليّة.

وأضاف البيان أنه جرت خلال اللقاء مناقشة تحديات الأمن المائي، وملف الإرهاب بوصفه تحدياً مشتركاً بين دول المنطقة، فضلاً عن مناقشة الأزمة الاقتصادية، وتدهور أسعار النفط العالمية.

وأكد الكاظمي أهمية تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين بما يخدم استقرار المنطقة وازدهارها، وتنشيط التعاون التجاري، بما يعمل على تجاوز الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأشار الكاظمي إلى أن «لدى البلدين فرصة تاريخية لتطوير العلاقات الثنائية بينهما، ومعالجة ملف الحدود بالطريقة التي يتم من خلالها التحرر من مخاوف الماضي، ووفق مبدأ حسن النية»، موضحاً أن العلاقات بين العراق والكويت لها جذور تاريخية، ترتكز على روابط عائلية وقبلية واجتماعية.

وبيّن الكاظمي أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، وتذليل العقبات البيروقراطية التي تواجهها، وتفعيل مقررات مؤتمر الكويت ولجان متابعته.

ووفق البيان، أكد الوزير الكويتي أن «العلاقة ما بين العراق والكويت ضاربة في جذور التاريخ، وأن أمير دولة الكويت مهتم بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في السراء والضراء، وضرورة تجنيب الأجيال القادمة مشاكل الماضي والحاضر».

وبيّن الوزير الصباح أن «معالجة الأزمة الاقتصادية تتم عبر ثلاثة مستويات، هي التحرك على المستوى الدولي ومع المؤسسات الدولية والحلفاء المشتركين في مجال التعاون التنموي والاستثماري، وأيضاً التحرك على المستوى الإقليمي عبر التعاون مع مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكن استثماره من خلال الربط الكهربائي وغيرها من المجالات».

من جانبه، شكر الكاظمي أمير دولة الكويت، مذكّراً بمواقف الكويت المشهودة تجاه العراق، وأكد أن هناك تواصلاً مستمراً مع المسؤولين الكويتيين. كما بحث وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين مع نظيره الكويتيّ، عدداً من الموضوعات الخاصّة بالعلاقات الثنائيّة.

وأكد حسين حرص بلاده على تطوير التعاون المُشترَك مع الكويت، مُعرباً عن تطلّعه لمُواصَلة العمل على دفع العلاقات المُتميّزة بين البلدين، وتطويرها على سائر الصعد، ودعا إلى تكريس التوازن في العلاقات على مُستوى المنطقة بما يُعزّز العلاقات المُشترَكة بين دول المنطقة.

وناقش الجانبان تفعيل مُخرجات مُؤتمر الكويت للمانحين، ومُتابعة أعمال اللجنة العراقيّة- الكويتيّة المُشترَكة، والاستعدادات لانعقاد أعمالها في أقرب وقت ببغداد لمناقشة القضايا الثنائيّة العالقة.

كما بحث الجانبان جُهُود احتواء التداعيات الاقتصاديّة والصحّية لمرض فيروس كورونا، وتبادل الخبرات في هذا الصدد، لما يُمثله هذا الوباء من تحدٍّ مُشترَك على مُستوى الاقتصاد، وما تبعه من انخفاض حادّ في أسعار النفط، وانعكاسات ذلك على العراق، والربط الكهربائيّ.