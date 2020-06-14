فرنسا: لن نسكت على التدخلات التركية بليبيا

حسن الورفلي (بنغازي- القاهرة)

نددت الرئاسة الفرنسية، بالتدخلات التركية «غير المقبولة» في ليبيا، مشددة على أنها «عدوانية ولن نصمت عليها».

ووصفت الرئاسة الفرنسية سياسة تركيا في ليبيا بأنها «أكثر عدوانية وتصلباً» مع نشر 7 سفن لها قبالة سواحل ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على التسليح، مؤكدة أن باريس «لا يمكنها السماح بذلك»، وفق ما صدر عن الإليزيه.

وقالت فرنسا، إنّها «سياسة أكثر عدوانية وتصلباً من قبل تركيا مع نشر سبع سفن قبالة ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على التسليح».

وأضافت الرئاسة الفرنسية أنّ «الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي، ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك».

وأوضحت أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون تباحث بهذا الشأن خلال الأسبوع الحالي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب «وستجري مباحثات خصوصاً خلال الأسابيع المقبلة مع شركاء حلف شمال الأطلسي المنخرطين ميدانياً».

على صعيد آخر، دفع الجيش الوطني الليبي بتعزيزات عسكرية إضافية إلى محاور مدينة سرت، وذلك لمساندة الوحدات العسكرية الموجودة هناك، تحسباً لهجوم محتمل قد تشنه الميليشيات لانتزاع السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة وسط ليبيا.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في بيان له أمس الأحد، إن قوات الكتيبة 302 صاعقة توجهت إلى غرب سرت، ونشرت صوراً أظهرت تحرّك عشرات الآليات العسكرية بكامل عتادها وأفرادها نحو مدينة سرت.

يأتي ذلك فيما كشف مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد» أن ميليشيات حكومة الوفاق بدعم المرتزقة السوريين تخطط للهجوم على منطقة الهلال النفطي نهاية الأسبوع الجاري، وذلك في عملية عسكرية حاشدة تخطط لها أنقرة بدعم وتمويل من حكومة الوفاق الوطني، موضحاً أن الجيش الوطني الليبي تأكد من نية الميليشيات الهجوم على مدينة سرت والتقدم نحو الهلال النفطي، وذلك في عملية جوية وبحرية وبرية حاشدة يخطط لها مستشارون أتراك وتمولها حكومة الوفاق من مصرف ليبيا المركزي.

وأشار المصدر إلى أن الجيش الوطني الليبي قادر على صد أي هجوم تقوم به الميليشيات المسلحة، موضحاً أن الاستراتيجية العسكرية التي تتعامل بها وحدات الجيش الليبي تم تطويرها بشكل كامل عقب تشكيل غرفة العمليات الرئيسية التابعة للجيش.

بدوره، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب إن الهدوء يخيم على كافة محاور القتال بمدينة سرت، لكنه لا يستبعد تصعيداً عسكرياً محتملاً خلال الأيام القادمة، خاصة في ظل تمسك حكومة الوفاق بمعركة سرت، بإطلاقها شروطاً مجحفة وتعجيزية للقبول بدعوات وقف إطلاق النار والدخول في حوار لتسوية الأزمة الليبية.

وقال المكتب الإعلامي للجيش الليبي إن وحدات عسكرية تابعة للجيش الليبي قامت بجولة استطلاعية شملت حقلي الشرارة والفيل وجنوب مدينة أوباري، وذلك لرصد التحركات المشبوهة لأعداء الوطن والجماعات الإرهابية والخارجين عن القانون ولتأمين كامل تلك المناطق ومحيطها.

وفي طرابلس، أعلنت ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق عن تأسيس «مجلس اتحاد طرابلس الكبرى»، وذلك قبل يومين بحضور عدد من قادة مليشيات طرابلس، وأعضاء مجلس النواب الليبي المنشقين وعمداء بلديات العاصمة. ونشرت قيادات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق صوراً تبرز اجتماع عدد من الميليشيات في طرابلس لتأسيس «مجلس اتحاد طرابلس الكبرى» هدفه منع تغول كتائب المدن والمناطق المجاورة وعلى رأسهم ميليشيات مصراتة والزاوية والزنتان في العاصمة الليبية.

على جانب آخر، شدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على الدور المحوري للجزائر في البحث عن الحلّ للأزمة الليبية، موضحاً أن الرئيس تبون أبلغ الوفد الليبي مساء السبت، أنه سيسعى مع الرئيسين المصري، عبد الفتاح السيسي، والتونسي، قيس سعيد، لإيجاد حل في ليبيا.

وأورد رئيس البرلمان الليبي أن الرئيس تبون اطلع على المبادرة التي أعلنتها مصر، وأكد أنه سيعمل جاهداً على لم شمل الليبيين، وجمعهم على طاولة الحوار، والوصول إلى حل وفقاً لمخرجات برلين. وأكد الرئيس الجزائري خلال استقباله رئيس البرلمان الليبي على موقف بلاده الثابت من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا.



وزير خارجية اليونان: تركيا تنتهك أي مفهوم للشرعية

أكد وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر»، أمس، أن التدخل العسكري التركي في ليبيا ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي. واعتبر الوزير اليوناني أن هذا التدخل ينتهك كذلك «أي مفهوم للشرعية» التي يجب أن تحميها أوروبا، عبر عملية «ايريني» التي تقودها في البحر المتوسط، لمنع تدفق السلاح إلى ليبيا. وتطرق دندياس إلى الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية الذي وقعته مؤخراً اليونان مع إيطاليا، مدافعاً عنه، ومؤكداً أنه كان يتوجب على أثينا ألا تضيع فرصة تاريخية كهذه كما فعلت في السابق مع ليبيا.