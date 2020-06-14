الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف السودانية لاتفاق سلام «سريع»

أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)

دعا الاتحاد الأوروبي، أمس، الأطراف السودانية إلى التوصل سريعاً إلى اتفاق السلام. وأكد روبرت فان دن دوول، سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، على الأهمية التي يعلقها الاتحاد الأوروبي على الانتقال السلمي والديمقراطي والإنجاز السريع لاتفاقية السلام الشاملة، في الوقت الذي انعقدت فيه جلسة جديدة لمفاوضات السلام السودانية بين وفدي الحكومة والحركات المسلحة بخصوص الترتيبات الأمنية عبر تقنية الفيديو.

ومن ناحية أخرى، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان تخصيصها 3 ملايين يورو لتمويل مشروع تعليمي يستفيد منه أكثر من 22 ألف طفل في ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان، حيث تشير تقارير مستقلة إلى وجود أكثر من 3 ملايين طفل سوداني في سن الدراسة خارج المدارس.. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة السودانية تمديد إغلاق المطارات أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية إلى 28 من الشهر الحالي، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار وباء فيروس «كورونا».

ومن جانبه، بحث الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد قوات «الدعم السريع» مع الدكتور صديق تاور الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية وعضو مجلس السيادة الترتيبات الجارية لعودة العالقين السودانيين بالخارج.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان أنها ستبدأ الأسبوع المقبل المرحلة التجريبية لمشروع الدعم النقدي المباشر للأسر ذات الدخل المحدود، الذي تنفذه الوزارة بتمويل من الحكومة السودانية والشركاء، وبدعم فني وتقني من برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي.