قلق عالمي من موجة ثانية لـ«كوفيد- 19»

محمد إبراهيم، جمال إبراهيم، أحمد عاطف، وكالات (عواصم)

يتخوف خبراء من عودة موجة ثانية لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بعد اقتراب عدد الإصابات من 8 ملايين والوفيات من 435 ألف حالة.

وأوضح الخبراء أن هذا الاحتمال يتراوح بين متوسط ومرتفع، ويتوقف على التدرج في تخفيف القيود ومدى التزام الناس بها ووعيهم بتدابير الوقاية. ونصح المديرُ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج، بضرورة الاستمرار باتباع إجراءات العزل بشكل مدروس، حيث إن الوضع اليوم ليس أفضل مما كان عليه في بداية العام، في ظل غياب أي علاج أو لقاح للمرض، بحسب منظمة الصحة.

وحول توقيت الموجة الثانية، رجّحت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك بأن تكون الموجة الثانية لكورونا خلال استفاقة العدوى الفيروسية التنفسية الحادة «سارس»، وبالتالي من المحتمل أن يعود «كوفيد- 19» في الخريف القادم، لكن في نفس الوقت يؤكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، أن الموجة الثانية ليست حتمية.

وأعلنت السلطات الصينية أمس، رصد 57 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد «كوفيد- 19» منها 36 حالة في بكين التي رفعت أربع مناطق بها حالة الطوارئ الصحية إلى«متوسطة» إثر تسجيل إصابات جديدة بعد مرور 56 يوماً دون تسجيل أي حالات محلية بالفيروس. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 83132 حالة بينما يستقر إجمالي الوفيات عند 4634 حالة. وأضافت أن الإصابات الجديدة بينها 38 حالة محلية مشيرة إلى أن منها 36 حالة في العاصمة بكين وحالتان في مقاطعة «لياونينغ» في حين لم تسجل أي إصابة جديدة في مقاطعة «هوبي» وعاصمتها ووهان بؤرة تفشي الفيروس.

ورفعت 4 مناطق في العاصمة الصينية بكين حالة الطوارئ الصحية إلى «متوسطة» إثر تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس، وذلك بعد مرور 56 يوماً دون تسجيل أي حالات إصابة محلية بالفيروس. وذكر مجلس الدولة الصيني في بيان أن مناطق «يويتان» و«شيلويوان» و«هواشيانغ» و«تشانغيانغ» رفعت مستوى الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية إلى متوسط عقب تسجيل عدد من حالات مصابة بعدوى محلية خلال اليومين الماضيين كانت مرتبطة بسوق «شينفادي» وهو أكبر سوق جملة في بكين ويتواجد في حي «فنغتاي».

وفي السياق ذاته، أفادت جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، أمس، بتسجيل 25540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و767 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية في الولايات المتحدة الأميركية، وقالت الجامعة، إن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 2074526 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 115436 حالة وفاة.

كما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 850 ألفاً و514 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية. ووصل عدد الوَفَيَات بسبب الفيروس في البرازيل إلى 42720 حالة، فيما تعافى 459 ألفا و436 شخصا من المصابين حتى الآن.

كما أعلنت السلطات الروسية أمس، تسجيل 119 حالة وفاة بالإضافة إلى 8835 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقاً لهذه المعطيات إلى 6948 حالة وفاة و528964 إصابة.

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل 11929 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة إصابات يومية تسجلها نيودلهي، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 320 ألفا و922 حالة. وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 311 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 9195 حالة.

وفي السعودية، شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا ارتفاعا بأكثر من 4 آلاف حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل 4233 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل ارتفاعا كبيراً مقارنة مع رقم اليوم السابق «3366 إصابة». وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في المملكة 127541.

إلى ذلك، تعتزم مصر تنفيذ مستشفيات ميدانية للعزل الصحي لمواجهة فيروس كورونا خلال 10 أيام. ويتواجد المستشفى الميداني الأول في مركز المعارض بالتجمع الخامس شمال القاهرة، كما تم تدشين مستشفى ميداني ثان بجامعة عين شمس بسعة 190 سريراً.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة والسكان أمس، 7 وفيات و109 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما سجل الأردن 8 إصابات بالفيروس، ليصبح عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 961 حالة.



الهند تحول 500 عربة قطار إلى مرافق صحية

قالت الحكومة الاتحادية في الهند إنها ستزود سلطات مدينة نيودلهي بـ500 عربة قطار سيتم تجهيزها لرعاية مرضى فيروس كورونا، بعد زيادة عدد حالات الإصابة التي أدت إلى نقص في أسرة المستشفيات.

وقال وزير الداخلية أميت شاه عقب اجتماع مع رئيس وزراء حكومة العاصمة إن عربات القطار ستزيد الطاقة الاستيعابية للأسرة العلاجية في دلهي إلى 8 آلاف سرير.

ولفت إلى أن الحكومة ستكثف أيضاً اختبارات الكشف عن الفيروس في المدينة، وخصوصاً في مناطق العزل، فضلاً عن إجراء مسح صحي للسكان بالمرور على منازلهم وتوفير إمدادات كافية من أسطوانات الأوكسجين وأجهزة التنفس الصناعي.