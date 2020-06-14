مددت السلطات السودانية، اليوم الأحد، إغلاق المطارات لأسبوعين حتى 28 يونيو تصدياً لانتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب متحدث رسمي.

وقال عبد الحافظ عبد الرحيم المتحدث الرسمي باسم سلطة الطيران المدني «تم تمديد إغلاق المطارات حتى يوم 28 يونيو».

وأشار عبد الرحيم إلى استثناء الشحن الجوي للبضائع والمساعدات الإنسانية ورحلات الشركات العاملة في حقول النفط وإجلاء الرعايا الأجانب من هذا القرار.

وكان السودان أغلق مطاراته في 16 أبريل الماضي لشهر، ثم مدد الإغلاق في 16 مايو حتى نهاية مايو قبل أن يمدده مجدداً حتى 14 يونيو الجاري.

وأحصت الخرطوم حتى الآن 7007 إصابات بفيروس كورونا المستجد، بينها 447 وفاة.