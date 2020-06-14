ماكرون: انتصرنا على «كورونا» ومكافحة الوباء لم تنتهِ

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفع الحجر الصحي كاملاً في فرنسا وعودة الحياة إلى طبيعتها في جميع التراب الفرنسي بدءًا من يوم غد الاثنين، مؤكداً السيطرة على وباء كورونا مع مواصلة المعركة ضده على حد تعبيره.

وقال ماكرون في خطاب رسمي وجهه إلى الشعب الفرنسي، إن جميع المناطق في فرنسا ستنتقل إلى اللون الأخضر الذي يرمز للتعافي بينها منطقة «إيل دوفرونس» التي تضم العاصمة باريس وضواحيها، حيث سيسمح لأول مرة للمطاعم والمقاهي باستعادة نشاطها كاملاً، بعد النشاط الجزئي فيما سيصبح ممكناً التنقل بين الدول الأوروبية داعيا إلى الاستعداد لاحتمال عودة تفشي «كورونا» مجدداً.

و بخصوص قيود إجراءات السفر قال الرئيس الفرنسي إن جميع الحدود مع دول «شينغن» سيعاد فتحها بدءًا من منتصف الليلة فيما سيكون استئناف الدراسة في البلاد يوم 22 يونيو الجاري.