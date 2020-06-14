أكثر من 7 ملايين إصابة بـ«كورونا» في العالم

أظهر إحصاء، اليوم الأحد، أن أكثر من 7.83 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وأن 429881 توفوا جراء الإصابة بالمرض.

وشملت حالات الإصابة أكثر من 210 دول ومنطقة في أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في الصين في ديسمبر عام 2019.

وما زالت الولايات المتحدة تتصدر القائمة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بمرض «كوفيد - 19»، حيث بلغت الإصابات 2 مليون و82 ألفاً و162 حالة والوفيات 115216، تليها البرازيل بإصابات بلغت 850514 شخصاً، في حين بلغت الوفيات 42720 شخصاً.