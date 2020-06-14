مصر تستأنف حركة الطيران مطلع يوليو

تعتزم مصر استئناف حركة الطيران في جميع مطاراتها بداية يوليو المقبل، بحسب وزير الطيران المدني محمد منار.

وكان تم تعليق حركة الطيران في 19 مارس الماضي باستثناء رحلات عودة العالقين في الخارج.

وقرر رئيس الحكومة مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي، عودة السياحة وحركة الطيران في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد من أول يوليو. كما تقرر إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية وذلك حتى 31 أكتوبر المقبل لتشجيع عودة السياحة.