حذر وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة الباكستاني أسد عمر من أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كوفيد - 19» قد تتضاعف في بلاده نهاية الشهر الحالي، متوقعاً أن تسجل الأعداد مليوناً و200 ألف نهاية شهر يوليو المقبل.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم، إنه من المحزن أن تصل حالات الإصابة حالياً إلى أكثر من 150 ألفاً، مشيراً إلى قرار رئيس الوزراء بشأن فرض عمليات الإغلاق الذكية في المناطق المتأثرة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد، وامتناعه عن فرض الإغلاق الكامل؛ لأنه سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد، وانقطاع سبل العيش للملايين من الفئات العاملة.

من جهة أخرى، نقلت وسائل الإعلام الباكستانية ملخص بحث أجرته كلية إمبريال اللندنية، ومفاده أنه لو فرضت باكستان الإغلاق لمدة 135 يوماً من 27 فبراير الماضي إلى 11 يوليو المقبل لوصلت حالات الإصابة إلى 13 مليوناً و570 ألفاً في 4 أغسطس المقبل، وسيكون يوم 10 أغسطس الأسوأ بالنسبة لباكستان منذ بدء أزمة الوباء، حيث يتوقع أن يصل عدد الوفيات 78 ألفاً و535 وإذا لم يتم فرض الإغلاق الكامل، فإن عدد الوفيات حتى 26 يناير2021 سيصل لحوالي المليونين.