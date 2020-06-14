أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 20209 حالات في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تسجيل 58 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 607 حالات بعد تسجيل 58 حالة وفاة اليوم الأحد، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 8121 بعد تسجيل 606 حالات شفاء اليوم أيضاً.