ترامب يدافع عن وضعه الصحيّ قبيل عيد ميلاده الـ74

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يحتفل الأحد بعيد ميلاده الرابع والسبعين عن سلامة وضعه الصحيّ عقب انتشار فيديو له وهو ينزل من منصة بخطوات حذرة.

وخلال حفل تسليم شهادات في أكاديمية ويست بوينت العسكرية المرموقة قرب نيويورك السبت، ألقى ترامب خطابا سادته نبرة توافقية سعى عبرها لتهدئة الجدل مع وزارة الدفاع (البنتاجون).

عند مغادرته المنصة، بدا أن الرئيس الأميركي يواجه صعوبة في النزول، وكانت خطواته صغيرة وحذرة.

وأشارت وسائل إعلام أميركية أيضا إلى استعماله كلتا يديه لحمل كأس ماء خلال الخطاب، كما واجه صعوبة في نطق اسم بطل الحرب العالمية الثانية الجنرال دوغلاس ماكارثر.

وردّ ترامب في تويتر مساء السبت على التساؤلات حول وضعه الصحيّ.

وقال الرئيس إن ممر الوصول "طويل جدا وحاد، ليس لديها سور جانبي، والأهم أنه كان زلقا جدا"، مشيرا إلى أنه كان حذرا جدا حتى لا يسقط ويعطي الإعلام فرصة للسخرية منه.

وشدد ترامب أنه قطع الأمتار الثلاثة الأخيرة من الممر "راكضا".