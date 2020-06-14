أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 430,289 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد مصادر رسميّة، اليوم الأحد.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 7,794,930 إصابة في 196 بلداً ومنطقة، تعافى منها 3,513,400 على الأقل.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد - 19 مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 115,436 وفاة من أصل 2,074,526 إصابة. وتعافى 556,606 أشخاص على الأقل.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي البرازيل بتسجيلها 42,720 وفاة من أصل 850,514 إصابة تليها بريطانيا مع 41,662 وفاة من أصل 294,375 إصابة ثمّ إيطاليا مع 34,301 وفاة (236,651 إصابة)، وفرنسا مع 29,398 وفاة (193,616 إصابة).

من جهتها، أعلنت الصين تسجيل 57 إصابة جديدة بكوفيد - 19، في أكبر حصيلة يومية منذ أبريل بينما تخضع أحياء في العاصمة بكين لإجراءات عزل، ما يثير مخاوف من موجة وبائية ثانية.

وشمل ارتفاع عدد الإصابات الجديدة إيران أيضا، حيث ذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري أن السلطات الصحية أحصت 107 وفيات جديدة جراء وباء كوفيد - 19 بين ظهر السبت وظهر الأحد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوباء إلى 8837 وفاة في البلاد.

تأتي عودة القلق في الصين وإيران في وقت تستعيد ألمانيا وبلجيكا وفرنسا واليونان في أوروبا، حيث يتراجع المرض بشكل واضح، حرية التنقل صباح الاثنين مع كافة دول الاتحاد الأوروبي. وستقوم النمسا بالأمر نفسه منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، فيما أعلن رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز فتح حدود بلاده مع كافة دول الاتحاد الأوروبي باستثناء البرتغال في 21 يونيو.

ويوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند الساعة الثامنة مساء الأحد كلمة إلى الفرنسيين لتقييم الأزمة الصحية، ويأتي ذلك على مشارف المرحلة الثالثة من رفع تدابير الإغلاق، وتقديم خططه لإعادة نهوض بلد تضرر بشدة من الناحية الاقتصادية.

بدورها، رفعت الجزائر الأحد الحجر الصحي الكامل عن بعض المناطق، وأبقته جزئياً مع تعديل ساعات حظر التجوال في مناطق أخرى.

وبدأ المغرب الأحد تجميع المصابين بكوفيد - 19 في مستشفيين متخصصين بهدف «التسريع من الرفع التدريجي» للحجر الصحي المفروض منذ مارس، أياماً قليلة بعد قرار تمديده في المدن الكبرى شهرا آخر حتى 10 يوليو.