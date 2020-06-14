إسبانيا ستفتح حدودها مع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء البرتغال

تستأنف إسبانيا، اعتباراً من 21 يونيو، العمل بحرية التنقل مع كافة دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء البرتغال التي لن تفتح حدودها البرية حتى 1 يوليو، كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأحد.

وقال سانشيز في كلمة متلفزة، إن الحكومة الإسبانية، التي سبق أن حددت الأول من يوليو موعداً لفتح الحدود، قررت رفع «كل القيود على حدودها مع كافة الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي، باستثناء البرتغال) في 21 يونيو»، وهو موعد رفع حالة التأهب في البلاد.