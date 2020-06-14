"الصحة السعودية": 4233 إصابة جديدة بـ"كورونا" و2172 حالة شفاء

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 4233 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد ليبلغ إجمالي الإصابات 127541 حالة، من بينها 41849 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 1855 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 2172 حالة ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 84720 حالة، فيما تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 972 حالة.