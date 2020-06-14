بوتين: سنكون قادرين على مواجهة أسلحة تفوق سرعة الصوت

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن روسيا ستكون قريباً في وضع يمكنها من مواجهة أسلحة الدول الأخرى التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وإن موسكو تتقدم على الولايات المتحدة في تطوير أنواع جديدة من الأسلحة.

وتزيد واشنطن وموسكو قدراتهما الدفاعية وسط انهيار بعض اتفاقيات الحد من التسلح التي تعود لحقبة للحرب الباردة جراء تدهور العلاقات الروسية مع الغرب.

وفي العام الماضي، نشرت روسيا أول صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، بينما تهدف وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إلى نشر مثل تلك الأسلحة في أوائل إلى منتصف هذا العقد.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بوتين قوله «من المرجح جداً أن تكون لدينا وسائل للتصدي لأسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت عندما تمتلك الدول الكبرى في العالم مثل هذه الأسلحة».

وفي حين تمتلك روسيا والولايات المتحدة نفس عدد الأسلحة النووية إلى حد بعيد، قال بوتين إن موسكو متقدمة في تطوير الأسلحة المتطورة.