وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا يقيّمون غداً مسار المفاوضات الخاصة بسد النهضة

اتفق وزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا على عقد اجتماع خامس غداً «الاثنين» لتقيم مسار المفاوضات، بشأن سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الري المصرية، في ختام أعمال الاجتماع الرابع لوزراء الري في الدول الثلاث، الذي عقد أمس.

وعكست المشاورات - التي جرت بين الدول الثلاث - أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي، في مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانوناً على الاتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري، بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.

وأكدت مصر ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر، باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من مائة وخمسين مليون نسمة، هم قوام الشعبين المصري والسوداني.