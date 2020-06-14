بريطانيا: التقدم في مكافحة كورونا يتيح مراجعة قاعدة المترين

قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إن الحكومة ستراجع بصفة عاجلة قاعدة التباعد الاجتماعي التي تقتضي ترك مسافة مترين بين شخص وآخر في إطار السعي لمساعدة اقتصاد البلاد على التعافي من انهيار بلغت نسبته 25 بالمئة منذ بدء أزمة كورونا.

وأضاف لمحطة سكاي نيوز التلفزيونية اليوم الأحد أن التقدم في مكافحة انتشار كوفيد-19 يتيح للبلاد إجراء مراجعة لقاعدة المترين التي قال عدد كبير من أصحاب الأعمال إنها ستصعب عليهم العودة لوتيرتهم المعتادة في العمل بعد إجراءات عزل عام لمحاصرة فيروس كورونا المستجد.

وقال "رئيس الوزراء أمر بإجراء مراجعة شاملة لقاعدة المترين. المراجعة سيشارك فيها علماء وخبراء اقتصاديون وآخرون"، مضيفا أن أي تغييرات لن تنفذ على حساب عامل السلامة.

وقال سوناك إن البيانات التي أظهرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة الربع في مارس وأبريل "كشفت بمنتهى الوضوح عن حجم الأثر الاقتصادي" لإجراءات العزل العام.

وتابع قائلا "كنا نعلم على الدوام أن ذلك سيحدث لكن الأرقام الآن بدأت تظهر ذلك".